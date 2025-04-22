Дубль и пас Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Монреалем» в первом матче плей-офф

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился канадский форвард Энтони Бовиллье. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече оформил дубль и сделал результативную передачу.