Александр Овечкин вышел на 13-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
В составе победителей заброшенной шайбой отметился канадский форвард Энтони Бовиллье. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече оформил дубль и сделал результативную передачу.
Вторая шайба в матче стала для 39-летнего форварда 74-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Напомним, перед началом встречи Овечкин располагался на 17-й строчке по голам в розыгрышах Кубка Стэнли, но сегодняшний дубль поднял его сразу на четыре позиции в списке лучших снайперов в истории плей-офф североамериканской лиги.
В одном матче Александр превзошёл показатели Патрика Марло, Эсы Тикканена (по 72) и Дино Сисарелли (73), а также догнал Джо Павелски (74). Теперь ближайшим ориентиром для него является результат Марио Лемье (76).
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