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Овечкин обогнал двух легенд НХЛ по очкам в розыгрышах Кубков Стэнли

Овечкин обогнал двух легенд НХЛ по очкам в розыгрышах Кубков Стэнли
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Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    

В составе победителей заброшенной шайбой отметился канадский форвард Энтони Бовиллье. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече оформил дубль и сделал результативную передачу.

Третье очко в матче стало для россиянина 144-м за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему он переместился на 36-е место в истории розыгрышей Кубков Стэнли. Сегодня Овечкин превзошёл показатели Рона Фрэнсиса и Джо Павелски (по 143), а также догнал Криса Челиоса и Ларри Робинсона (по 144). Теперь ближайшим ориентиром для него является результат Майка Модано (146).

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