Овечкин обогнал двух легенд НХЛ по очкам в розыгрышах Кубков Стэнли

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
В составе победителей заброшенной шайбой отметился канадский форвард Энтони Бовиллье. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече оформил дубль и сделал результативную передачу.
Третье очко в матче стало для россиянина 144-м за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему он переместился на 36-е место в истории розыгрышей Кубков Стэнли. Сегодня Овечкин превзошёл показатели Рона Фрэнсиса и Джо Павелски (по 143), а также догнал Криса Челиоса и Ларри Робинсона (по 144). Теперь ближайшим ориентиром для него является результат Майка Модано (146).
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