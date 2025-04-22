Овечкин обогнал сразу шесть хоккеистов по результативным передачам в плей-офф НХЛ

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился канадский форвард Энтони Бовиллье. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече оформил дубль и сделал результативную передачу.

Результативная передача стала для российского форварда 70-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Примечательно, что Овечкин обогнал сразу шесть хоккеистов по результативным передачам в плей-офф НХЛ. Александр сегодня превзошёл показатели Джо Павелски, Джереми Рёника, Брайана Литча, Дэйла Хауэрчака, Люка Робитайла и Алекса Дельвеккио (по 69).

Таким образом, россиянин переместился на 73-ю позицию по этому показателю за карьеру в розыгрышах Кубков Стэнли, заодно догнав Джеффа Куртнолла и Жильбера Перро (по 70).