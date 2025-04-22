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Александр Овечкин забросил первую шайбу в своей карьере в овертайме в НХЛ

Александр Овечкин забросил первую шайбу в своей карьере в овертайме в НХЛ
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую в карьере шайбу в овертайме в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» нападающий забил победный гол на 63-й минуте встречи.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    

На третьей минуте овертайма россиянин сделал передачу на Энтони Бовиллье, развернулся и получил шайбу от канадского форварда обратно, затем Овечкин забил гол с пятачка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этой встрече российский нападающий набрал три очка, оформив дубль и сделав результативную передачу.

Второй матч между клубами состоится 24 апреля.

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