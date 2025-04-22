Александр Овечкин забросил первую шайбу в своей карьере в овертайме в НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую в карьере шайбу в овертайме в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» нападающий забил победный гол на 63-й минуте встречи.

На третьей минуте овертайма россиянин сделал передачу на Энтони Бовиллье, развернулся и получил шайбу от канадского форварда обратно, затем Овечкин забил гол с пятачка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этой встрече российский нападающий набрал три очка, оформив дубль и сделав результативную передачу.

Второй матч между клубами состоится 24 апреля.