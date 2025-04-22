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Кайл Коннор повторил редкое достижение на старте плей-офф НХЛ, войдя в историю лиги

Кайл Коннор повторил редкое достижение на старте плей-офф НХЛ, войдя в историю лиги
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Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Шайфли (Демело) – 16:32     1:1 Снаггеруд (Бучневич, Фаулер) – 19:58 (pp)     2:1 Коннор (Перфетти, Шайфли) – 41:43    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Марк Шайфли и американский нападающий Кайл Коннор, принёсший победу «Джетс», сумев отличиться на старте третьего периода.

Примечательно, что американец Коннор ранее стал автором победной шайбы ещё и в первом матче серии. Таким образом, он повторил редкое достижение на старте плей-офф НХЛ, войдя в историю лиги.

Кайл стал всего четвёртым игроком за последние 20 лет, кому удалось забросить две победные шайбы в двух матчах на старте розыгрыша Кубка Стэнли. В 2007 году это сделал Никлас Лидстрём, в 2021-м — Натан Маккиннон, в 2023-м — Крис Крайдер.

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