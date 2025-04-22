Кайл Коннор повторил редкое достижение на старте плей-офф НХЛ, войдя в историю лиги

Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Марк Шайфли и американский нападающий Кайл Коннор, принёсший победу «Джетс», сумев отличиться на старте третьего периода.

Примечательно, что американец Коннор ранее стал автором победной шайбы ещё и в первом матче серии. Таким образом, он повторил редкое достижение на старте плей-офф НХЛ, войдя в историю лиги.

Кайл стал всего четвёртым игроком за последние 20 лет, кому удалось забросить две победные шайбы в двух матчах на старте розыгрыша Кубка Стэнли. В 2007 году это сделал Никлас Лидстрём, в 2021-м — Натан Маккиннон, в 2023-м — Крис Крайдер.