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Овечкин признан первой звездой первого матча «Вашингтон» — «Монреаль»

Овечкин признан первой звездой первого матча «Вашингтон» — «Монреаль»
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой первого матча 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 3:2 в овертайме. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    

В этом матче россиянин набрал три очка, оформив дубль и сделав результативную передачу. Второй звездой матча стал канадский голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон, на счету которого 33 сейва в этой встрече. Третьей звездой матча признали форварда «Монреаля» Ника Судзуки, сравнявшего счёт в этой игре.

Второй матч серии между командами состоится в Вашингтоне уже 24 апреля, начало встречи в 02600 по московскому времени.

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