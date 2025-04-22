Овечкин признан первой звездой первого матча «Вашингтон» — «Монреаль»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой первого матча 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 3:2 в овертайме. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В этом матче россиянин набрал три очка, оформив дубль и сделав результативную передачу. Второй звездой матча стал канадский голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон, на счету которого 33 сейва в этой встрече. Третьей звездой матча признали форварда «Монреаля» Ника Судзуки, сравнявшего счёт в этой игре.

Второй матч серии между командами состоится в Вашингтоне уже 24 апреля, начало встречи в 02600 по московскому времени.