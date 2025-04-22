Овечкин не смог побить рекорд Ларионова, но вошёл в историю НХЛ с голом в овертайме

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился канадский форвард Энтони Бовиллье. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече оформил дубль и сделал результативную передачу.

Капитан «Вашингтона» принёс победу своей команде, отличившись в овертайме в возрасте 39 лет и 216 дней. Как сообщает пресс-служба североамериканской лиги, лишь трое хоккеистов за всю историю североамериканской лиги, забивали в овертайме матча плей-офф НХЛ в ещё более зрелом возрасте, нежели Овечкин.

Рекорд в этой номинации принадлежит ещё одному россиянину — Игорю Ларионову (41 год 187 дней, 2002 год). Второе место занимает Рэй Уитни (39 лет 355 дней, 2012), топ-3 замыкает Стив Томас (39 лет 322 дня, 2003). Следом расположился Овечкин.