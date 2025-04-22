Александр Овечкин повторил редкое клубное достижение Джона Карлсона в плей-офф НХЛ

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился канадский форвард Энтони Бовиллье. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече оформил дубль и сделал результативную передачу.

39-летний капитан «Вашингтона» стал всего вторым игроком в истории клуба за последние 25 лет, кому удалось начать плей-офф НХЛ с трёх очков в одном матче. В 2018 и 2019 годах подобным достижением отмечался защитник команды Джон Карлсон, который в обоих случаях оформлял ассистентские хет-трики.

Если же говорить исключительно о форвардах, то последними нападающими «Вашингтона» с тремя очками в первом матче розыгрыша Кубка Стэнли были Петер Бондра (1+2) и Джо Джуно (0+3). Примечательно, что оба форварда набрали по три очка на старте плей-офф НХЛ сезона-1995/1996.