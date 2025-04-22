Лэйн Хатсон повторил достижение Алексея Емелина 11-летней давности в плей-офф НХЛ

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В составе гостей ассистентский дубль оформил защитник Лэйн Хатсон, проводивший сегодня дебютный матч в плей-офф НХЛ. Американский хоккеист стал всего третьим игроком обороны в истории «Канадиенс», сумевшим набрать больше одного очка в дебютном матче за карьеру в розыгрышах Кубков Стэнли.

В 1938 году голевой дубль оформил Ред Джупилле, а в 2014-м дважды ассистировал партнёрам российский защитник Алексей Емелин. Спустя 11 лет его достижение повторил Хатсон.