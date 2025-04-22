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Лэйн Хатсон повторил достижение Алексея Емелина 11-летней давности в плей-офф НХЛ

Лэйн Хатсон повторил достижение Алексея Емелина 11-летней давности в плей-офф НХЛ
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Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    

В составе гостей ассистентский дубль оформил защитник Лэйн Хатсон, проводивший сегодня дебютный матч в плей-офф НХЛ. Американский хоккеист стал всего третьим игроком обороны в истории «Канадиенс», сумевшим набрать больше одного очка в дебютном матче за карьеру в розыгрышах Кубков Стэнли.

В 1938 году голевой дубль оформил Ред Джупилле, а в 2014-м дважды ассистировал партнёрам российский защитник Алексей Емелин. Спустя 11 лет его достижение повторил Хатсон.

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