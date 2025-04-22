Овечкин забил 970-й и 971-й голы в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 45 шайб

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился канадский форвард Энтони Бовиллье. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече оформил дубль и сделал результативную передачу.

После дубля в ворота «Монреаля» на счету 39-летнего россиянина стало 74 шайбы в 152 матчах в плей-офф НХЛ. Напомним, в регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече (рекорд лиги). Таким образом, по сумме двух турниров на счету игрока 971 шайба в 1643 играх.

По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб в 1695 играх, 894 в 1487 – регулярка, 122 в 208 – плей-офф). От повторения рекорда канадского форварда в этой номинации россиянина теперь отделяют 45 точных бросков.