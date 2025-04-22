Овечкин сравнялся с тремя действующими звёздами НХЛ по дублям за карьеру в плей-офф

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился канадский форвард Энтони Бовиллье. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече оформил дубль и сделал результативную передачу.

В целом за карьеру в лиге у Александра стало 10 матчей с 2+ шайбами в плей-офф. Среди действующих игроков по этому показателю он уступает только канадцу Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш» (11).

Столько же таких игр – по 10 – у Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Леона Драйзайтля («Эдмонтон Ойлерз»). Таким образом, сегодня Овечкин сравнялся с тремя действующими звёздами НХЛ по дублям за карьеру в плей-офф.

Рекорд лиги по числу матчей с 2+ голами за карьеру в плей-офф НХЛ делят два легендарных канадских форварда — Уэйн Гретцки и Марк Мессье (по 22).