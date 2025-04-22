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Овечкин стал лидером среди россиян по количеству голов в большинстве в плей-офф НХЛ

Овечкин стал лидером среди россиян по количеству голов в большинстве в плей-офф НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в матче с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ) и вышел на первое место по количеству голов в большинстве в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    

По информации лиги, для Овечкина эта шайба стала 29-й в большинстве Кубка Стэнли и он обошёл нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, на счету которого 28 шайб.

Первое место по количеству шайб в большинстве в плей-офф НХЛ занимает экс-нападающий «Сент-Луиса», «Далласа» и «Детройта» Бретт Халл, на счету которого 38 голов.

Напомним, второй матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» пройдёт 24 апреля.

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