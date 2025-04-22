Овечкин стал лидером среди россиян по количеству голов в большинстве в плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в матче с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ) и вышел на первое место по количеству голов в большинстве в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По информации лиги, для Овечкина эта шайба стала 29-й в большинстве Кубка Стэнли и он обошёл нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, на счету которого 28 шайб.

Первое место по количеству шайб в большинстве в плей-офф НХЛ занимает экс-нападающий «Сент-Луиса», «Далласа» и «Детройта» Бретт Халл, на счету которого 38 голов.

Напомним, второй матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» пройдёт 24 апреля.