Демидов остался без очков в дебютном матче в плей-офф НХЛ при показателе полезности «-2»

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В составе гостей дебютный матч в плей-офф НХЛ провёл 19-летний российский нападающий Иван Демидов. Россиянин получил 11 минут 57 секунд игрового времени (0.36 – в большинстве) и завершил встречу с полезностью «-2». Он был на льду и в тот момент, когда капитан хозяев Александр Овечкин забросил решающую шайбу в овертайме.

Сегодня Демидов не отметился бросками в створ ворот, но при этом один раз попал в штангу. Также он применил два силовых приёма и допустил одну потерю.