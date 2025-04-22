Демидов остался без очков в дебютном матче в плей-офф НХЛ при показателе полезности «-2»
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Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp) 2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09 2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp) 2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45 3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26
В составе гостей дебютный матч в плей-офф НХЛ провёл 19-летний российский нападающий Иван Демидов. Россиянин получил 11 минут 57 секунд игрового времени (0.36 – в большинстве) и завершил встречу с полезностью «-2». Он был на льду и в тот момент, когда капитан хозяев Александр Овечкин забросил решающую шайбу в овертайме.
Сегодня Демидов не отметился бросками в створ ворот, но при этом один раз попал в штангу. Также он применил два силовых приёма и допустил одну потерю.
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