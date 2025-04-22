Гол Дадонова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Колорадо»

В ночь с 21 на 22 апреля завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии стал ничейным — 1:1.
В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились канадские форвард Тайлер Сегин и защитник
Томас Харли, а также американский нападающий Колин Блэквелл. Ещё одна шайба, которая помогла хоязевам отправиться в овертайм на счету российского нападающего Евгения Дадонова.
В составе «Колорадо» голы забивали звёздный форвард Натан Маккиннон, американский нападающий
Джек Друри и канадец Логан О'Коннор.
Третий матч серии между командами состоится 24 апреля в Денвере.
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