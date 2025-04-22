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Даллас Старз — Колорадо Эвеланш, результат матча 22 апреля 2025, счёт 4:3 ОТ, второй матч первого раунда плей-офф НХЛ

Гол Дадонова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Колорадо»
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В ночь с 21 на 22 апреля завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии стал ничейным — 1:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Макар, Друен) – 08:48 (pp)     1:1 Сегин (Марчмент, Бенн) – 19:06 (pp)     2:1 Харли (Стил, Бек) – 23:40     2:2 Друри (О'Коннор, Линдгрен) – 24:42     2:3 О'Коннор (Лехконен, Жирар) – 39:27     3:3 Дадонов (Джонстон) – 50:13     4:3 Блэквелл (Стил) – 77:46    

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились канадские форвард Тайлер Сегин и защитник
Томас Харли, а также американский нападающий Колин Блэквелл. Ещё одна шайба, которая помогла хоязевам отправиться в овертайм на счету российского нападающего Евгения Дадонова.

В составе «Колорадо» голы забивали звёздный форвард Натан Маккиннон, американский нападающий
Джек Друри и канадец Логан О'Коннор.

Третий матч серии между командами состоится 24 апреля в Денвере.

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