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Овечкин забил в плей-офф НХЛ впервые с мая 2022 года, прервав семиматчевую серию без голов

Овечкин забил в плей-офф НХЛ впервые с мая 2022 года, прервав семиматчевую серию без голов
Александр Овечкин
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Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    

В составе победителей заброшенной шайбой отметился канадский форвард Энтони Бовиллье. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече оформил дубль и сделал результативную передачу.

Первый гол россиянина в сегодняшнем матче помог ему прервать неудачную серию в плей-офф НХЛ. Напомним, Александр забил в кубковом матче впервые с мая 2022 года, когда в третьем матче серии первого раунда он поразил ворота «Флориды Пантерз». Тот матч состоялся 7 мая 2022 года.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Юбердо (Дюклер, Экблад) – 02:45 (5x5)     1:1 Оши (Овечкин, Карлсон) – 19:34 (5x4)     2:1 Юханссон (Манта, Бекстрём) – 29:51 (5x5)     3:1 ван Римсдайк (Юханссон, Бекстрём) – 38:49 (5x5)     4:1 Овечкин (Шири, Манта) – 50:25 (5x4)     5:1 Карлсон (Эллер) – 55:40 (en)     6:1 Хэтэуэй (Ларссон, Дауд) – 59:18 (5x5)    

После этого Овечкин не забивал в Кубке Стэнли на протяжении семи матчей подряд – в оставшихся трёх встречах серии с «пантерами» (2-4) в 2022 году и в четырёх матчах серии первого раунда с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4) в 2024 году. В 2023 году «Кэпиталз» и вовсе не вышли в плей-офф.

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