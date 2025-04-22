Овечкин забил в плей-офф НХЛ впервые с мая 2022 года, прервав семиматчевую серию без голов

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился канадский форвард Энтони Бовиллье. Звёздный российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече оформил дубль и сделал результативную передачу.

Первый гол россиянина в сегодняшнем матче помог ему прервать неудачную серию в плей-офф НХЛ. Напомним, Александр забил в кубковом матче впервые с мая 2022 года, когда в третьем матче серии первого раунда он поразил ворота «Флориды Пантерз». Тот матч состоялся 7 мая 2022 года.

После этого Овечкин не забивал в Кубке Стэнли на протяжении семи матчей подряд – в оставшихся трёх встречах серии с «пантерами» (2-4) в 2022 году и в четырёх матчах серии первого раунда с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4) в 2024 году. В 2023 году «Кэпиталз» и вовсе не вышли в плей-офф.