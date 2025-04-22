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Кори Перри вышел на чистое 13-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф

Кори Перри вышел на чистое 13-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф
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В первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 5:3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кузьменко (Фиала, Кемпе) – 02:49 (pp)     2:0 Байфилд (Даути, Андерсон) – 19:27     3:0 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 34:47     4:0 Дано (Байфилд) – 37:43     4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 39:55     4:2 Янмарк (Фредерик, Скиннер) – 42:19     5:2 Фиала (Кемпе, Кузьменко) – 44:59 (pp)     5:3 Перри (Макдэвид, Бушар) – 47:43    

В составе гостей отличился ветеран североамериканской лиги Кори Перри, который сегодня проводит 216-ю встречу за карьеру в плей-офф НХЛ. Таким образом, канадский форвард перемещается на чистое 13-е место в истории североамериканской лиги по проведённым матчам в розыгрышах Кубка Стэнли, превосходя показатель Ларри Мёрфи (215).

Ближайшей целью для Кори теперь является показатель Майка Кина, который провёл 220 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд НХЛ по матчам в плей-офф НХЛ принадлежит Крису Челиосу (266), второе место занимает Никлас Лидстрём (263), топ-3 замыкает Патрик Руа (247). В пятёрку лучших также входят Марк Мессье (236) и Клод Лемье (234). 39-летний Перри лидирует среди действующих игроков НХЛ по матчам в плей-офф.

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