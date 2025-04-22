Кори Перри вышел на чистое 13-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф

В первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 5:3.
В составе гостей отличился ветеран североамериканской лиги Кори Перри, который сегодня проводит 216-ю встречу за карьеру в плей-офф НХЛ. Таким образом, канадский форвард перемещается на чистое 13-е место в истории североамериканской лиги по проведённым матчам в розыгрышах Кубка Стэнли, превосходя показатель Ларри Мёрфи (215).
Ближайшей целью для Кори теперь является показатель Майка Кина, который провёл 220 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли. Рекорд НХЛ по матчам в плей-офф НХЛ принадлежит Крису Челиосу (266), второе место занимает Никлас Лидстрём (263), топ-3 замыкает Патрик Руа (247). В пятёрку лучших также входят Марк Мессье (236) и Клод Лемье (234). 39-летний Перри лидирует среди действующих игроков НХЛ по матчам в плей-офф.
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