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Видео победного гола Овечкина в ворота «Монреаля» в первом матче серии

Видео победного гола Овечкина в ворота «Монреаля» в первом матче серии
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую в карьере шайбу в овертайме в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» нападающий забил победный гол на 63-й минуте встречи.

На третьей минуте овертайма россиянин сделал передачу на Энтони Бовиллье, развернулся и получил шайбу от канадского форварда обратно, затем Овечкин забил гол с пятачка, отправив шайбу в пустой угол ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, второй матч между клубами состоится 24 апреля.

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