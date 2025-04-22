«Лос-Анджелес» с тремя очками Кузьменко обыграл «Эдмонтон» в сверхрезультативном матче КС

Утром 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:5.

В составе победителей голами отличились Куинтон Байфилд (1+1), Адриан Кемпе (1+2), Филлип Дано (дубль), Кевин Фиала (1+1), а также российский новичок команды Андрей Кузьменко, в активе которого кроме заброшенной шайбы ещё две результативные передачи.

Счёт в серии 1:0 в пользу калифорнийской команды. Второй матч пройдёт также в Лос-Анджелесе. Игра стартует 24 апреля.

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