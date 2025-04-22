«Лос-Анджелес» с тремя очками Кузьменко обыграл «Эдмонтон» в сверхрезультативном матче КС
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Утром 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:5.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кузьменко (Фиала, Кемпе) – 02:49 (pp) 2:0 Байфилд (Даути, Андерсон) – 19:27 3:0 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 34:47 4:0 Дано (Байфилд) – 37:43 4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 39:55 4:2 Янмарк (Фредерик, Скиннер) – 42:19 5:2 Фиала (Кемпе, Кузьменко) – 44:59 (pp) 5:3 Перри (Макдэвид, Бушар) – 47:43 5:4 Хайман (Макдэвид, Перри) – 57:56 5:5 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 58:32 6:5 Дано – 59:18
В составе победителей голами отличились Куинтон Байфилд (1+1), Адриан Кемпе (1+2), Филлип Дано (дубль), Кевин Фиала (1+1), а также российский новичок команды Андрей Кузьменко, в активе которого кроме заброшенной шайбы ещё две результативные передачи.
Счёт в серии 1:0 в пользу калифорнийской команды. Второй матч пройдёт также в Лос-Анджелесе. Игра стартует 24 апреля.
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