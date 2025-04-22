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Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 22 апреля 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 22 апреля 2025 года
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22 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    

Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Шайфли (Демело) – 16:32     1:1 Снаггеруд (Бучневич, Фаулер) – 19:58 (pp)     2:1 Коннор (Перфетти, Шайфли) – 41:43    

Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Макар, Друен) – 08:48 (pp)     1:1 Сегин (Марчмент, Бенн) – 19:06 (pp)     2:1 Харли (Стил, Бек) – 23:40     2:2 Друри (О'Коннор, Линдгрен) – 24:42     2:3 О'Коннор (Лехконен, Жирар) – 39:27     3:3 Дадонов (Джонстон) – 50:13     4:3 Блэквелл (Стил) – 77:46    

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:5.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кузьменко (Фиала, Кемпе) – 02:49 (pp)     2:0 Байфилд (Даути, Андерсон) – 19:27     3:0 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 34:47     4:0 Дано (Байфилд) – 37:43     4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 39:55     4:2 Янмарк (Фредерик, Скиннер) – 42:19     5:2 Фиала (Кемпе, Кузьменко) – 44:59 (pp)     5:3 Перри (Макдэвид, Бушар) – 47:43     5:4 Хайман (Макдэвид, Перри) – 57:56     5:5 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 58:32     6:5 Дано (Мур, Гавриков) – 59:18    

Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» 2-0;
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» 1-1;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 1-0;
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» 1-0.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 0-0;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» 1-0;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 1-0;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» 1-0.

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