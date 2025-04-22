Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 22 апреля 2025 года

22 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.
Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:5.
Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025:
«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» 2-0;
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» 1-1;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 1-0;
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» 1-0.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 0-0;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» 1-0;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 1-0;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» 1-0.
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