Овечкин оформил дубль в Кубке Стэнли, «Денвер» проиграл «Клипперс» в НБА. Главное к утру

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и отдал результативную передачу, которые помогли столичной команде переиграть «Монреаль Канадиенс» в овертайме первого матча плей-офф НХЛ, сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл, который не спас команду из Колорадо от поражения во втором матче серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», «Салават Юлаев» в овертайме победил московский «Спартак», сравняв счёт в серии в 1/4 финала Кубка Гагарина. Главное к утру в подборке «Чемпионата».