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22 апреля главные новости спорта, результаты АПЛ, результаты плей-офф НХЛ, КХЛ и НБА, Александр Овечкин

Овечкин оформил дубль в Кубке Стэнли, «Денвер» проиграл «Клипперс» в НБА. Главное к утру
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и отдал результативную передачу, которые помогли столичной команде переиграть «Монреаль Канадиенс» в овертайме первого матча плей-офф НХЛ, сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл, который не спас команду из Колорадо от поражения во втором матче серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», «Салават Юлаев» в овертайме победил московский «Спартак», сравняв счёт в серии в 1/4 финала Кубка Гагарина. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль и пас Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Монреалем» в первом матче плей-офф.
  2. Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения во втором матче серии с «Клипперс».
  3. «Салават Юлаев» в овертайме победил «Спартак» и сравнял счёт в серии 1/4 финала.
  4. «Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» в матче 33-го тура АПЛ.
  5. «Лос-Анджелес» с тремя очками Кузьменко обыграл «Эдмонтон» в сверхрезультативном матче КС.
  6. Евгения Канаева покинула тренерский штаб сборной России после 10 лет работы.
  7. Александр Овечкин вышел на 13-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф.
  8. «Детройт» сравнял счёт в серии с «Нью-Йорком», несмотря на 37 очков Брансона.
  9. Гол Дадонова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Колорадо».
  10. Овечкин забил 970-й и 971-й голы в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 45 шайб.
  11. «Спартак» — худшая команда РПЛ по числу голов российскими игроками.
  12. «Виннипег» удвоил преимущество в серии с «Сент-Луисом». У Бучневича — передача.
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