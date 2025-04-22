Александр Овечкин рассказал о своей шайбе в овертайме игры с «Монреалем»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей заброшенной шайбе в овертайме игры серии Кубка Стэнли — 2025 с «Монреаль Канадиенс».
«Гол есть гол. В плей-офф неважно, кто забьёт. Я думаю, что Строум отлично сыграл, выиграв вбрасывание, затем Бовиллье сделал бросок, а потом и нашёл меня на пятаке. Хорошие вещи случаются, когда идёшь к воротам», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в ночь на 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.
- 22 апреля 2025
-
09:23
-
09:19
-
09:15
-
09:09
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:30
-
08:18
-
08:08
-
08:08
-
08:05
-
07:50
-
07:35
-
07:21
-
07:05
-
06:52
-
06:40
-
06:25
-
06:15
-
06:06
-
05:58
-
05:55
-
05:48
-
05:41
-
05:38
-
05:30
-
05:22
-
05:13
-
05:08
-
04:18
-
03:55
-
03:33
-
03:15
-
03:06