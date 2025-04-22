Александр Овечкин рассказал о своей шайбе в овертайме игры с «Монреалем»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей заброшенной шайбе в овертайме игры серии Кубка Стэнли — 2025 с «Монреаль Канадиенс».

«Гол есть гол. В плей-офф неважно, кто забьёт. Я думаю, что Строум отлично сыграл, выиграв вбрасывание, затем Бовиллье сделал бросок, а потом и нашёл меня на пятаке. Хорошие вещи случаются, когда идёшь к воротам», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в ночь на 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.