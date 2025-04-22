Главный тренер «Монреаля» оценил игру Александра Овечкина в матче серии Кубка Стэнли

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в овертайме очного матча серии Кубка Стэнли — 2025.

«Ему не нужно много времени и пространства. Сегодня он забил два важных гола. Это то, что он умеет делать», — приводит слова Сан-Луи сайт НХЛ.

Напомним, в ночь на 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.