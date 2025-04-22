«Лос-Анджелес» стал 3-м клубом в истории КС, кто победил, упустив преимущество в 4 гола
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Утром 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:5. Счёт в серии Кубка Стэнли — 1-0 в пользу клуба из Калифорнии.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кузьменко (Фиала, Кемпе) – 02:49 (pp) 2:0 Байфилд (Даути, Андерсон) – 19:27 3:0 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 34:47 4:0 Дано (Байфилд) – 37:43 4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 39:54 4:2 Янмарк (Фредерик, Скиннер) – 42:19 5:2 Фиала (Кемпе, Кузьменко) – 44:59 (pp) 5:3 Перри (Макдэвид, Бушар) – 47:43 5:4 Хайман (Макдэвид, Перри) – 57:56 5:5 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 58:32 6:5 Дано (Мур, Гавриков) – 59:18
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Лос-Анджелес» стал третьим клубом в истории Кубка Стэнли, кто победил, упустив преимущество в четыре гола. «Короли» вели со счётом 4:0 к концу второго периода.
Ранее подобный результат показали «Калгари Флэймз» в 2022 году и «Бостон Брюинз» в 1972 и 1978 годах.
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