Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лос-Анджелес» стал 3-м клубом в истории КС, кто победил, упустив преимущество в 4 гола

«Лос-Анджелес» стал 3-м клубом в истории КС, кто победил, упустив преимущество в 4 гола
Комментарии

Утром 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:5. Счёт в серии Кубка Стэнли — 1-0 в пользу клуба из Калифорнии.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кузьменко (Фиала, Кемпе) – 02:49 (pp)     2:0 Байфилд (Даути, Андерсон) – 19:27     3:0 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 34:47     4:0 Дано (Байфилд) – 37:43     4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 39:54     4:2 Янмарк (Фредерик, Скиннер) – 42:19     5:2 Фиала (Кемпе, Кузьменко) – 44:59 (pp)     5:3 Перри (Макдэвид, Бушар) – 47:43     5:4 Хайман (Макдэвид, Перри) – 57:56     5:5 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 58:32     6:5 Дано (Мур, Гавриков) – 59:18    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Лос-Анджелес» стал третьим клубом в истории Кубка Стэнли, кто победил, упустив преимущество в четыре гола. «Короли» вели со счётом 4:0 к концу второго периода.

Ранее подобный результат показали «Калгари Флэймз» в 2022 году и «Бостон Брюинз» в 1972 и 1978 годах.

Материалы по теме
Видео
«Лос-Анджелес» с тремя очками Кузьменко обыграл «Эдмонтон» в сверхрезультативном матче КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android