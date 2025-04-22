«Лос-Анджелес» стал 3-м клубом в истории КС, кто победил, упустив преимущество в 4 гола

Утром 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:5. Счёт в серии Кубка Стэнли — 1-0 в пользу клуба из Калифорнии.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Лос-Анджелес» стал третьим клубом в истории Кубка Стэнли, кто победил, упустив преимущество в четыре гола. «Короли» вели со счётом 4:0 к концу второго периода.

Ранее подобный результат показали «Калгари Флэймз» в 2022 году и «Бостон Брюинз» в 1972 и 1978 годах.