Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин вышел на чистое третье место по голам в Кубке Стэнли среди европейцев

Александр Овечкин вышел на чистое третье место по голам в Кубке Стэнли среди европейцев
Аудио-версия:
Комментарии

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин записал на свой счёт 74-й гол в плей-офф и вышел на чистое третье место по голам в Кубке Стэнли среди европейцев. Больше Александра забивали Яромир Ягр (78) и Яри Курри (106).

Напомним, в ночь на 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    
Материалы по теме
Фантастическая игра Овечкина! Оформил дубль, набрал три очка и зарешал в овертайме
Видео
Фантастическая игра Овечкина! Оформил дубль, набрал три очка и зарешал в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android