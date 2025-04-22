Александр Овечкин вышел на чистое третье место по голам в Кубке Стэнли среди европейцев

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин записал на свой счёт 74-й гол в плей-офф и вышел на чистое третье место по голам в Кубке Стэнли среди европейцев. Больше Александра забивали Яромир Ягр (78) и Яри Курри (106).

Напомним, в ночь на 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.