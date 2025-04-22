Александр Овечкин вышел на чистое третье место по голам в Кубке Стэнли среди европейцев
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин записал на свой счёт 74-й гол в плей-офф и вышел на чистое третье место по голам в Кубке Стэнли среди европейцев. Больше Александра забивали Яромир Ягр (78) и Яри Курри (106).
Напомним, в ночь на 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp) 2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09 2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp) 2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45 3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26
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