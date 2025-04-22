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Директор «Автомобилиста»: существенных изменений в костяке команды не планируется

Директор «Автомобилиста»: существенных изменений в костяке команды не планируется
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал об изменениях в команде из Екатеринбурга в ближайшее межсезонье.

«Мы в процессе разговоров по продлению контрактов. Потихоньку будем делиться новостями. Не хотелось бы конкретизировать по персоналиям, существенных изменений в костяке команды не планируется. Рыночная ситуация этому не способствует, есть устоявшийся костяк, может быть, будет четыре-пять новых трансферов. Будем стараться сохранить лидеров», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, уральский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.

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