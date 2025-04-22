Директор «Автомобилиста»: с точки зрения результата клуба оценка неудовлетворительная

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков подвёл итоги сезона для уральского клуба.

«Нужно разделять результат и сам процесс. С точки зрения результата оценка неудовлетворительная, мы чувствуем, что люди ждут от нас большего. Надо понимать, каким образом сложилась серия плей-офф. Хотелось бы, чтобы мы доросли до того состояния, что должны автоматом проходить команды уровня «Ак Барса». Мы провели тяжёлую семиматчевую серию, седьмой матч побил рекорд КХЛ по продолжительности таких игр. Команда билась, команде не хватило одной шайбы для прохода в следующий раунд.

В регулярном чемпионате мы набрали больше очков, чем год назад, были хорошие отрезки, 11 побед подряд. Не в самом оптимальном плане подошли в плане здоровья к плей-офф. Выбыл Кёртис Волк, который являлся ключевым игроком в плей-офф, почти полностью пропустил серию Джесси Блэкер, который получил травму в феврале в Новосибирске. Мы теряли Ника Эберта, которому пришлось форсировать подготовку и набирать форму через матчи регулярки. После пятого матча выпал Максим Осипов, который мог бы принести пользу. Надо смотреть на ситуацию в комплексе», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, уральский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.