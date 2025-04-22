Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Рябков высказался о потенциальной смене главного тренера «Автомобилиста»

Максим Рябков высказался о потенциальной смене главного тренера «Автомобилиста»
Комментарии

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал потенциальную смену главного тренера команды Николая Заварухина.

«Не понимаю, откуда должны рождаться такие мысли. У Николая Николаевича контракт на следующий сезон», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, уральский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах со счётом 3-4.

Николай Заварухин работает главным тренером «Автомобилиста» с 2021 года. В прошлом сезоне клуб из Екатеринбурга дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому «Металлургу» со счётом 3-4 в серии.

Материалы по теме
Директор «Автомобилиста»: с точки зрения результата клуба оценка неудовлетворительная
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android