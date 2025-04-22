В «Автомобилисте» прокомментировали обращение в СДК КХЛ по итогам 7-го матча с «Ак Барсом»

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался про обращение в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по итогам седьмого матча серии 1/8 финала с казанским «Ак Барсом» (1:2 ОТ, 3-4).

«Давайте максимально сухо отвечу: практики отвода судей в КХЛ нет. Определять составы бригад — прерогатива лиги. Ответ из лиги пришёл: было пропущено удаление за игру высоко поднятой клюшкой на Алексее Бывальцеве от Эрика О’Делла», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, 8 апреля «Автомобилист» отправил в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ моменты с иллюстрациями эпизодов неоднозначного судейства седьмого матча с казанским клубом.