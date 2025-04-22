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Ак Барс — Динамо Москва: во сколько начало шестого матча 1/4 финала плей-офф КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Ак Барс» — «Динамо» Москва: во сколько начало 6-го матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 22 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Игру можно посмотреть на каналах «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом раунде «Динамо» победило санкт-петербургский СКА со счётом 4-2 в серии. «Ак Барс» был сильнее «Автомобилиста» со счётом 4-3.

Напомним, следующий матч в серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся 24* апреля.

* при необходимости.

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