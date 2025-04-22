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Главный тренер «Вашингтона» высказался о победе в матче Кубка Стэнли над «Монреалем»

Главный тренер «Вашингтона» высказался о победе в матче Кубка Стэнли над «Монреалем»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о победе в первом матче Кубка Стэнли над «Монреаль Канадиенс».

«Наш первый период был одним из лучших, которые мы играли, наверное, за месяц, может быть, за два. Это просто идеальная картинка, исходя из того, что мы хотели сделать, чтобы начать серию, начать игру. Домашний лёд, силовая игра, контроль шайбы, хорошие продуктивные смены, атака ворот», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

Напомним, в ночь на 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Уилсон, Строум) – 18:34 (pp)     2:0 Бовиллье (Овечкин, Строум) – 32:09     2:1 Кофилд (Лайне, Хатсон) – 50:32 (pp)     2:2 Судзуки (Каррье, Хатсон) – 55:45     3:2 Овечкин (Бовиллье, Строум) – 62:26    
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