«Он зверь и машина». Том Уилсон — об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высоко оценил игру российского капитана столичного клуба Александра Овечкина в первом матче Кубка Стэнли — 2025 с «Монреаль Канадиенс».

«Он зверь и машина. Ови создаёт энергию для нашей команды, забивая голы, он делает всё как лидер», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.

Напомним, в ночь на 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.