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«Проиграть такой матч было бы дерьмово». Даути — о тяжёлой победе «Кингз» над «Эдмонтоном»

«Проиграть такой матч было бы дерьмово». Даути — о тяжёлой победе «Кингз» над «Эдмонтоном»
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Канадский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути высказался о трудной победе над «Эдмонтон Ойлерз» в игре Кубка Стэнли, в которой «короли» потеряли преимущество в четыре шайбы.

«Я так рад, что мы победили во встрече, потому что проиграть такой матч было бы дерьмово», — приводит слова Даути журналист Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, «Лос-Анджелес» стал третьим клубом в истории Кубка Стэнли, кто победил, упустив преимущество в четыре гола. «Короли» вели со счётом 4:0 к концу второго периода. В итоге игра закончилась победой «Кингз» со счётом 6:5. Счёт в серии Кубка Стэнли — 1-0 в пользу клуба из Калифорнии.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кузьменко (Фиала, Кемпе) – 02:49 (pp)     2:0 Байфилд (Даути, Андерсон) – 19:27     3:0 Кемпе (Кузьменко, Копитар) – 34:47     4:0 Дано (Байфилд) – 37:43     4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 39:54     4:2 Янмарк (Фредерик, Скиннер) – 42:19     5:2 Фиала (Кемпе, Кузьменко) – 44:59 (pp)     5:3 Перри (Макдэвид, Бушар) – 47:43     5:4 Хайман (Макдэвид, Перри) – 57:56     5:5 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 58:32     6:5 Дано (Мур, Гавриков) – 59:18    
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