«Проиграть такой матч было бы дерьмово». Даути — о тяжёлой победе «Кингз» над «Эдмонтоном»

Канадский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути высказался о трудной победе над «Эдмонтон Ойлерз» в игре Кубка Стэнли, в которой «короли» потеряли преимущество в четыре шайбы.

«Я так рад, что мы победили во встрече, потому что проиграть такой матч было бы дерьмово», — приводит слова Даути журналист Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, «Лос-Анджелес» стал третьим клубом в истории Кубка Стэнли, кто победил, упустив преимущество в четыре гола. «Короли» вели со счётом 4:0 к концу второго периода. В итоге игра закончилась победой «Кингз» со счётом 6:5. Счёт в серии Кубка Стэнли — 1-0 в пользу клуба из Калифорнии.