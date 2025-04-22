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Нападающий Данила Юров покинул «Металлург» и продолжит карьеру в системе «Миннесоты»

Нападающий Данила Юров покинул «Металлург» и продолжит карьеру в системе «Миннесоты»
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Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Данила Юров расторгли контракт по инициативе спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Сообщается, что 21-летний форвард принял решение о продолжении карьеры в НХЛ, в системе «Миннесоты Уайлд», которая задрафтовала его в 2022 году.

«Металлург» сохранил за собой спортивные права на нападающего. Это значит, что при возвращении в Континентальную хоккейную лигу Данила будет игроком магнитогорского клуба.

В текущем сезоне на счету Данилы Юрова 51 игра и 26 (14+12) очков. Всего за «Металлург» в КХЛ форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 матчей.

«Безусловно, не всегда хоккейные сезоны складываются гладко и по-чемпионски, но это лишь делает характер настоящего спортсмена крепче, а Данила – как раз профессионал и имеет очень правильное, зрелое отношение к делу. Отдельное влияние на сезон оказала обидная травма, но, опять же, он абсолютно ответственно подошёл к процессу восстановления и принял участие в матчах плей-офф, не мог остаться в стороне.

На сегодняшний день Данила принял непростое решение и для себя, и для нашей команды, выбрав вариант с продолжением карьеры в НХЛ. Это многое говорит о его целеустремлённости. Конечно же, мы пошли навстречу его желанию, он уже является большим мастером, способным стать ещё одним ярким представителем магнитогорской школы хоккея в североамериканской лиге, все возможности для этого у него есть. При этом Данила знает, что в «Металлурге» ему всегда искренне рады», — заявил спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков.

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