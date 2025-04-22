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Вратарь «Тампы» Василевский: уверен, мои лучшие игры ещё впереди

Вратарь «Тампы» Василевский: уверен, мои лучшие игры ещё впереди
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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о подготовке к играм в НХЛ и поделился ожиданиями от своей карьеры.

«Я почти уверен, что мои лучшие игры ещё впереди. Я упорно работаю для этого. Игра в хоккей — это наша жизнь. Ты всегда работаешь и надеешься, что твои лучшие годы ещё впереди. К каждой игре я стараюсь подготовиться как можно лучше, чтобы хорошо выступить, а уверенность приходит сама собой.

За эти годы мой стиль действительно изменился. В этом сезоне я внёс некоторые изменения. Мы не хотим менять слишком многое, а просто немного подкорректировать. Мне 30 лет, так что, очевидно, мои мышцы и суставы не молодеют. Мне нужен такой стиль игры, который поможет мне выступать ещё восемь-десять лет. Это моя цель. Посмотрим. Это хоккей, так что никогда не знаешь, но я надеюсь на долголетие», — цитирует Василевского The Athletic.

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