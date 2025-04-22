Директор «Автомобилиста»: усложним задачу для нечисти, которая наживается на людях

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал ситуацию с продажей билетов на матчи уральского клуба.

«Департамент информационных технологий холдинга УГМК мониторил ситуацию с продажей билетов. Люди, которые пытались злоупотребить этими вещами, которые есть во всей сфере развлечений, они будут найдены, некоторые уже найдены. Важный вопрос, который я бы всем вам хотел вынести на рассмотрение — законодательная база в нашей стране не предполагает никаких санкций за перепродажу билетов на спортивные мероприятия.

У нас нет никаких правовых механизмов для защиты от таких людей. Когда мы обращаемся в полицию, нам говорят, что нет состава [преступления]. Наша задача — усложнить задачу для этой нечисти, которая старается нажиться на людях, максимально усложнить им доступ к покупке билетов. К сожалению, люди хорошо оснащены, для них это основной источник дохода, они глубоко технически подкованы. Мы привлекаем наших технических специалистов, очень серьёзную работу ведём, будем надеяться, что она увенчается успехом», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.