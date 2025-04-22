Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Директор «Автомобилиста»: усложним задачу для нечисти, которая наживается на людях

Директор «Автомобилиста»: усложним задачу для нечисти, которая наживается на людях
Аудио-версия:
Комментарии

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал ситуацию с продажей билетов на матчи уральского клуба.

«Департамент информационных технологий холдинга УГМК мониторил ситуацию с продажей билетов. Люди, которые пытались злоупотребить этими вещами, которые есть во всей сфере развлечений, они будут найдены, некоторые уже найдены. Важный вопрос, который я бы всем вам хотел вынести на рассмотрение — законодательная база в нашей стране не предполагает никаких санкций за перепродажу билетов на спортивные мероприятия.

У нас нет никаких правовых механизмов для защиты от таких людей. Когда мы обращаемся в полицию, нам говорят, что нет состава [преступления]. Наша задача — усложнить задачу для этой нечисти, которая старается нажиться на людях, максимально усложнить им доступ к покупке билетов. К сожалению, люди хорошо оснащены, для них это основной источник дохода, они глубоко технически подкованы. Мы привлекаем наших технических специалистов, очень серьёзную работу ведём, будем надеяться, что она увенчается успехом», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
В «Автомобилисте» прокомментировали обращение в СДК КХЛ по итогам 7-го матча с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android