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Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин подвёл итоги сезона

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин подвёл итоги сезона
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги сезона для уральского клуба.

«Есть позитивные моменты, есть позитивные моменты в регулярном чемпионате, прогресс хоккеистов. Понравился прогресс молодых ребят, того же Артёма Каштанова. Не хватило одной победы в седьмом матче серии с «Ак Барсом», есть много вопросов по этой игре. Мы видим, что болельщиков у нас добавилось по всей стране даже. Не снимаю с себя ответственности, главный тренер отвечает за результат», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, уральский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.

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