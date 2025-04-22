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В «Автомобилисте» прокомментировали три поражения в седьмых играх плей-офф за три года

В «Автомобилисте» прокомментировали три поражения в седьмых играх плей-офф за три года
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин и директор уральского клуба Максим Рябков прокомментировали три поражения в седьмых играх плей-офф за три года.

«Все эти матчи были разными. В прошлом году проиграли на выезде, недисциплинированно сыграли. Сейчас был матч «чёрт подери», здесь и лидеры, и психология, но не скажу, что проиграли матч по всем критериям. Негативный опыт — тоже опыт. Надеюсь, что седьмые матчи нам будут удаваться», — заявил Заварухин.

«Закономерности между матчами не вижу, все они разные, все закончились с разницей в одну шайбу, но их ход был абсолютно разным. Уверен, что по закону больших чисел рано или поздно количество переходит в качество. Рано или поздно мы пришли к медалям, рано или поздно будем побеждать в седьмых матчах. Это не будет вечно, 100%», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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