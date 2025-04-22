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В Северной Америке прошёл матч между татарскими диаспорами США и Канады

В Северной Америке прошёл матч между татарскими диаспорами США и Канады
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На арене Ледди-Парк в Берлингтоне, штат Вермонт, прошёл шестой ежегодный хоккейный матч между татарскими диаспорами США и Канады. Об этом сообщает «ТИ-Спорт».

Впервые этот турнир состоялся на территории США. Игроки команд приехали со всей Северной Америки, чтобы принять участие в этом событии, – из Монреаля, Торонто, Нью-Йорка, Вашингтона, Флориды, Техаса и Аляски.

Во встрече приняли участие две команды – «Ак Барс» (США) и «Яшел Барс» (Канада). Победу одержала команда «Ак Барс», завоевав Кубок «Кардәшлек». Отмечается, что благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и хоккейного клуба «Ак Барс», любезно предоставившего официальные игровые свитера, матч стал важным культурным событием для татар Северной Америки.

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