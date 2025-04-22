Дмитрий Рябыкин рассказал, за счёт чего «Авангард» отыгрался с 1-3 в серии с «Локомотивом»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин рассказал, за счёт чего «Авангард» отыгрался с 1-3 в серии Кубка Гагарина — 2025 с «Локомотивом».

— На мой взгляд, именно в этой серии видим самый высокий уровень хоккея. «Локомотив» во многих моментах доминирует, но надо отдать должное «Авангарду», который при счёте 1-3 не расклеился, а, наоборот, собрался и добавил. И теперь уже 3-3, а впереди классика кубкового хоккея, седьмой матч.

— За счёт чего «ястребы» добавили?

— Со времён чемпионского сезона Грубеца Омск не видел такой надёжной вратарской игры. Серебряков, может быть, не идеально открыл серию, но в последних двух матчах сыграл безупречно. Когда есть такая вратарская игра, у команды вырастают крылья.

— Это единственная причина?

— Появились проблемы у «Локомотива». Да, Ярославль по-прежнему ведёт игру, много катается, в эпизодах доминирует. Но соперник уже приспособился к стилю игры «Локомотива», в частности считывает подключения защитников с набросами на ворота.

Напрасно Ярославль думал, что при 3-1 всё пойдёт по накатанной. Во всяком случае в пятой, домашней игре «Локомотив» отпустил соперника, не проявил инстинкта завершить серию. Этот момент команда ещё будет вспоминать. Омск вышел на свою игру, он понятен. Считаю, что [в седьмой игре] многое будет зависеть именно от «Локомотива». Нужно находить какие-то новые и более тонкие ходы, удивлять «Авангард», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.