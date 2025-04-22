Бардаков: СКА сделал мне хорошее предложение, но я выбрал «Колорадо»

Российский нападающий Захар Бардаков рассказал о своём переходе из СКА в «Колорадо Эвеланш».

«СКА сделал мне хорошее предложение, но я выбрал Колорадо». В моём возрасте это, вероятно, последний реальный шанс попасть в НХЛ. У «Колорадо» есть проблемы с потолком зарплат, а это значит, что у меня есть реальная возможность заслужить место. Так почему бы не попробовать?

В этом сезоне я открыл для себя новые аспекты своей игры — понял, что могу играть по-другому. Конечно, результаты повлияли и на моё решение. Я и раньше думал о переходе в НХЛ, но тогда речь шла о «Нью-Джерси». Я изменил свой подход к подготовке и внимание к деталям. Кроме того, тренеры стали мне больше доверять, и моё игровое время значительно увеличилось — это сыграло огромную роль.

Я думал о том, чтобы уйти раньше. Не то чтобы я боялся, просто не хотел сразу бросаться в огонь. С плохим английским было бы сложно сразу вписаться в новую лигу. Плей-офф уже начался, а у меня была травма, так что я бы в любом случае не смог играть. У меня ещё есть две-три недели без льда», — цитирует Бардакова RG.