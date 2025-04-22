Форвард «Вашингтона» установил уникальное достижение в НХЛ, связанное с Овечкиным и Кросби

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Бовиллье в первой игре серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» отдал результативный пас на победный гол Александра Овечкина.
Как сообщает журналист Дэвид Паньотта на своей странице в социальной сети Х, Бовиллье стал первым хоккеистом в истории НХЛ, кто в одном сезоне/плей-офф отдавал результативные передачи и Александру Овечкину, и Сидни Кросби. Напомним, Бовиллье в сезоне-2024/2025 провёл 63 игры за «Питтсбург Пингвинз», после чего в марте 2025 года перешёл в стан столичного клуба.
Напомним, в ночь на 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.
- 22 апреля 2025
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