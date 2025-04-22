Станет ли московское «Динамо» сегодня вторым полуфиналистом Кубка Гагарина?

Сегодня, 22 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Динамо». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Игру можно посмотреть на каналах «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Станет ли московское «Динамо» сегодня вторым полуфиналистом Кубка Гагарина?»

Напомним, первым полуфиналистом Кубка Гагарина — 2025 стал челябинский «Трактор», который в пяти матчах выиграл серию у минского «Динамо» (4-1).