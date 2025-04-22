Евгений Артюхин: СКА для победы в Кубке Гагарина нужен новый вратарь

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин рассказал, что нужно поменять СКА для увеличения шансов на победу в Кубке Гагарина.

– СКА отпустил четырёх ведущих игроков. Также клуб расторг контракт с Евгением Кузнецовым. Как вы думаете, кем их можно заменить и стоит ли приглашать легионеров?

– Да, я считаю, что легионеров стоит пригласить. Но нужно смотреть хороших легионеров. В целом, конечно, СКА потерял много хороших игроков: Никишина, Бардакова, Грицюка. Тяжело будет, конечно, такую же замену найти. Но в целом если поработать на рынке, посмотреть игроков, то можно подыскать что-то.

– Нужен ли СКА новый вратарь для победы в Кубке Гагарина?

– Я считаю, что нужен, да. Как я уже раньше говорил, ребята хорошие в СКА, молодые и перспективные. Опять же, да, они уже в этом сезоне получили необходимый опыт, но для серьёзных достижений нужен сильный вратарь. Как показывает практика в плей-офф, если вратарь играет уверенно, то шансы увеличиваются на 50%. Команда выиграет, если вратарь уверенно себя держит и показывает уверенную игру, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».