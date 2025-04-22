Вячеслав Фетисов: очередной рекорд Гретцки — следующая цель Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о шансах российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в регулярке и плей-офф.

«Я говорил с Сашей Овечкиным, поздравил его с успешным дебютом в плей-офф! Он капитан команды и нацеливает сейчас всех ребят на борьбу за Кубок Стэнли. Саша теперь играет в другом статусе и продолжать забивать, безусловно, надо. Он большой молодец! Желаю ему здоровья и успехов в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Овечкину понравилось бить самые невероятные рекорды. Уверен, что очередной рекорд Гретцки – это его следующая цель. А мы будем поддерживать Сашу, как можем», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».

После дубля в ворота «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-0) на счету 39-летнего россиянина стало 74 шайбы в 152 матчах в плей-офф НХЛ. Напомним, в регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече (рекорд лиги). Таким образом, по сумме двух турниров на счету игрока 971 шайба в 1643 играх. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки 45 точных бросков.