Дмитрий Медведев отреагировал на жалобу Гашека в МОК и ИИХФ об угрозе убийством

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на жалобу экс-вратаря Доминика Гашека в МОК и ИИХФ об угрозе убийством.

«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжёлой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — заявил ТАСС помощник Медведева Олег Осипов.

«Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра», — процитировал он Медведева.

Напомним, ранее Гашек заявил, что отправил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с сообщением о том, что якобы бывший президент России Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале угрожал убить экс-голкипера.