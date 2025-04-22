Бывший главный тренер сборной России оценил дебютный матч Демидова в Кубке Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил дебютный матч российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в Кубке Стэнли. Форвард получил 11 минут 57 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-2». Демидов не отметился бросками в створ ворот, но один раз попал в штангу.
«Дебют у Демидова в Кубке Стэнли не так плох. 12 минут [на льду] в 19 лет – это нормально. Думал, будет меньше. Плохие лошади начинают с галопа. Демидов – один из тех, кто будет постепенно входить в плей-офф, а потом покажет хорошую игру», — приводит слова Плющева «Советский спорт».
Напомним, в ночь на 22 апреля завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 — 1-0 в пользу клуба из столицы США.
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