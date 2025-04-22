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Дементьев прокомментировал дубль Овечкина в первом матче плей-офф с «Монреалем»

Дементьев прокомментировал дубль Овечкина в первом матче плей-офф с «Монреалем»
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал дубль российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 1-0).

«Слава богу, что он не останавливается и продолжает выполнять свою работу. При этом нельзя забывать, что победа досталась тяжело, со счётом 3:2, он поучаствовал во всех шайбах. Молодец, что не сбавляет обороты
и продолжает двигаться в этом направлении. Ещё есть определённые горизонты, которые желательно покорить», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Второй матч в серии состоится в ночь на 24 апреля в Вашингтоне.

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