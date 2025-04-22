«Он для нашего общества и людей умер — нет его». Кожевников — о высказываниях Гашека

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о бывшем голкипере сборной Чехии Доминике Гашеке, который сегодня отправил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с сообщением о том, что якобы бывший президент России Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале угрожал убить экс-голкипера.

«Забыть про него надо! Больной человек! Он никто, и звать его никак! Да, он великий игрок, но как личность — такая. Медведев — молодец! Но кому нужен Гашек? Никто ему не ответит. Он для нашего общества и для наших людей умер — нет его», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».