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Владимир Крикунов спрогнозировал, какие команды будут играть в финале Кубка Гагарина

Владимир Крикунов спрогнозировал, какие команды будут играть в финале Кубка Гагарина
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что в финальной серии Кубка Гагарина сойдутся московское «Динамо» и «Локомотив».

– Кто фаворит в борьбе за Кубок Гагарина?
– Я думаю, что фавориты как были, так и остались. Я имею в виду ярославский «Локомотив» и московское «Динамо».

– Если «Локомотив» вылетит во втором раунде, это будет провал для ярославской команды?
– Да, но я считаю, что они выиграют.

– Какой финал вы бы хотели увидеть?
– Какой бы мы ни хотели увидеть, от нас это не зависит. Я думаю, что в финале встретятся «Динамо» и «Локомотив», — приводит слова Крикунова «Спорт день за днём».

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